السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ارتفاعًا من 18 حالة في اليوم السابق.
 

و ذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
 

و أضافت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.
 

و بهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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