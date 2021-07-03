السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: يجب على بيونتك وفايزر ومودرنا بذل المزيد لتبادل التكنولوجيا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" في أنحاء العالم.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، قال تيدروس  في جنيف: "أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر وبيونتك لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع إنتاج جديدة".
 

وذكر أنه "يتم تطوير مراكز تصنيع جديدة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه)، لكن ذلك يمكن أن يتسارع من جانب شركات تقوم بتبادل تكنولوجياتها ومعرفتها".
 

وتأتي تصريحاته، بينما تناقش دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافًا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.
 

وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرًا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.
 

وذكر أنه بينما تقوم الآن حكومات هذه الدول بتقديم منح من اللقاحات، فهي ليست سوى قطرة في محيط كما حذر تيدروس من مخاطر سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي لديها قدرة أكبر على العدوى.
 

وأوضح أننا "في فترة خطيرة للغاية من هذه الجائحة، لا توجد دولة على الأرض في مأمن بعد"، مضيفًا أن الفيروس قادر على التحور في الكثير من الأماكن طالما هناك نقص في اللقاحات.
 

وضربت سلالة دلتا حتى الآن ما لا يقل عن 98 دولة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
 

وحذر تيدروس أيضًا دول العالم من استغلال تقديم شهادات التطعيم للاضرار بالأشخاص الذي تلقوا جرعات لقاح لم تتم الموافقة عليه في تلك الدول.
 

وقال: "نتوقع من جميع الدول أن تعترف وتقبل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية".
 

وهذه اللقاحات المعترف بها تشمل لقاح سينوفارم، ولقاح سينوفاك، من إنتاج الصين ولقاحات بيونتك ومودرنا وفايزر وجونسون آند جونسون، ولم تقر منظمة الصحة العالمية اللقاح الروسي سبوتنيك حتى الآن.

الصحة عالمية التكنولوجيا العالمية بيونتك الصحة العالمي تكنولوجيا مودرنا

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