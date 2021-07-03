السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طبيبة روسية تنفى ما يشاع عن زيادة عدد المصابين بأمراض وراثية

طبيبة
طبيبة

أعلنت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، أن عدد المصابين بأمراض وراثية لم يزدد، وأصبح بالإمكان اكتشاف هذه الأمراض بفضل طرق التشخيص الحديثة.

وتقول فورونتسوفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، في حديث لوكالة نوفوستي للأنباء، على هامش المؤتمر التاسع للجمعية الروسية لعلماء الطب الوراثي: "هذا غير صحيح؛ لأنه لا يمكننا القول إن عدد هؤلاء المرضى في ازدياد، ولكن ازدادت حالات اكتشاف المرضى المصابين بأمراض وراثية؛ لأن للأمراض الوراثية تكرار محدد بين السكان".

ووفقًا لها، هذا التكرار مستقر، ولكي يتغير يجب أن تحدث كارثة ما، والأطباء يستخدمون حاليًا أحدث طرق التشخيص، ما أدى إلى زيادة معدل اكتشاف المصابين بأمراض وراثية.

وفي سياق متصل ، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عتبة الـ23 ألفًا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا  عن تسجيل 23218 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23543 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6893 حالة) ومقاطعتها (2488 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (1671 حالة)، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 679 حالة وفاة (مقابل 672 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 18197 مريضا للشفاء.

وبشكل عام سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و561360 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 136565 حالة وفاة و389277 حالة نشطة وخمسة ملايين و35518 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 150.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 605 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

روسي روسية نفي مصابين زيادة عدد المصابين امراض وراثية المصابين

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وائل لطفي

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