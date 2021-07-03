السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يرشح أول امرأة فى منصب سفيرة أمريكا لدى ألمانيا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار إيمي جوتمان رئيسة جامعة بنسلفانيا كمرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا التي تعد من أقرب الدول الحليفة لواشنطن.


ويأتي اختيار جوتمان، الخبيرة الأكاديمية في الشئون السياسية، قبيل الزيارة المتوقعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبيت الأبيض منتصف الشهر الجاري، و التي قد تكون آخر زيارة لها وهي في منصبها الحالي.


وفي حالة المصادقة على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ بالكونجرس، فإن جوتمان ستكون أول امرأة تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لأكثر من عام، بعد استقالة ريك جرينيل السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا في يونيو الماضي، و الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.


من ناحية أخرى، رشح بايدن فيرجينيا بالمر كسفيرة لدى غانا، وجيفري هوفينيير لدى كوسوفو، وتشانتيل وونج كمديرة أمريكية للبنك الآسيوي للتنمية وهو منصب بدرجة سفير.

وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن،  أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان لن يتم إنجازه بإيقاع أسرع من المتوقع. 

جاء ذلك ردا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس.
و قال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "نحن بالضبط وفق المسار المقرر"، مضيفا أن عملية الانسحاب من أفغانستان تسير حسب الجدول.

وأشار إلى أن انسحاب نهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان لن يجري خلال الأيام المقبلة

وأكد بايدن أن الحكومة الأفغانية قادرة على الحكم بعد سحب القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنها تملك كل القدرات لضمان الأمن في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، نقلا عن فرانس برس.

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وائل لطفي

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