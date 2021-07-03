السبت 03 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك يوسف أوباما (فيديو)

يوسف أوباما
يوسف أوباما

احتفل لاعب الزمالك يوسف أوباما بحفل زفافه وسط حضور العديد من الأصدقاء وأهل العروسين والأقارب.

كما حضر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحفل زفاف زميلهم يوسف أوباما، وسط فرحة كبيرة، فيما ظهر "أوباما" مع نجوم المهرجانات للاحتفال بحفل زفافه بالرقص.

 

ويغيب يوسف أوباما عن مباراة الزمالك المقبلة يوم الإثنين القادم، بسبب حصوله على الأنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، فيما يلعب الزمالك المباراة بهدف الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري في ظل عودة منافسه النادي الأهلي لخوض مبارياته المؤجلة في الدوري المصري من أجل محاولة الحصول على الصادرة من الزمالك.

 

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