السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سر اختيار الونش وحجازى معا وتجاهل طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

أثيرت حالة من الجدل والغموض بعد إعلان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن القائمة التي سيخوض بها أولمبياد طوكيو 2020، لاسيما فيما يتعلق ببعض الأسماء المختارة على حساب لاعبين آخرين، وتحديدا الثلاثي الكبار في صفوف المنتخب.

وكثرت التساؤلات تحديدا عقب اختيار محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، في الوقت الذي وقع اختيار المدير الفني على اللاعب أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، أيضا ما يعني أن المدير الفني قد لا يكون مقتنع بإمكانات لاعبي الدفاع الموجودين لديه وهم الثلاثي أسامة جلال وأحمد بيكهام ومحمد عبد السلام أو لاعبين فقط من بينهما، وكان يتوقع الكثيرون الاكتفاء بلاعب واحد فقط من بين الثنائي الونش وحجازي، مع الحارس محمد الشناوي على أن يكون الاسم الثالث للاعب في خط الوسط وكان اسم طارق حامد من أبرز المرشحين أو أحد الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي.

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