السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تتحدث عن إمكانية التعاون العسكرى مع أوزبكستان وطاجيكستان

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي

أشار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إلى وجود إمكانيات للتعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان ودول أخرى متاخمة لأفغانستان.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي "نحن في البنتاغون نتحدث مع الدول المتاخمة (لأفغانستان)، ونسعى لفهم ما هي الإمكانيات التي قد تظهر هناك. وأترك لتلك الدول أن تتحدث عن نفسها".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أجرى مباحثات مع وزيري الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملون، والطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

 

وأكد بلينكن في ختام المباحثات أن الدول الثلاث لها مصالح مشتركة في مجال الأمن الإقليمي، وخاصة في ما يتعلق بأفغانستان.

 

 وعلى صعيد آخر ، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في البنتاجون، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي وذلك لبحث الأوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد اللقاء الذي جرى في وقت سابق التزامها بالعلاقات مع إسرائيل.

 

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أن الولايات المتحدة لديها حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط.

 

وأشار كيربى إلى أن مسألة تحريك القوات من منطقة لأخرى أمر اعتيادي، وذلك في إشارة منه إلى سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط والمقرر حدوثه قريبًا.

 

كما بحثت الأطراف خلال اللقاء، تطوير حزب الله اللبناني للأسلحة والصواريخ، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

 

وفى السياق، أعلن كيربي أن انسحاب بلاده من أفغانستان مستمر وفي موعده، مشيرًا إلى أن مستوى العنف مرتفع في تلك البلاد، كاشفًا عن نية لتغيير الأسلوب لو رأت أمريكا ضرورة ذلك.

 

يذكر أن القائد البحري جيسي ماكنولتي، المسئولة الكبيرة في البنتاجون كانت أكدت في تصريحات سابقة أن سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط سيتم في الصيف، وأن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الدول المضيفة.

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وائل لطفي

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