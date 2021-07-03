السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية ، أشار مصدر في الوزارة إلى أنه "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا".

وأضاف: "تقرر تعليق القدوم من الدول المذكورة، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين".

وتابع: "إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

وشدد على أن سريان تعليق الرحلات الجوية سيبدأ من الساعة 11 من مساء يوم الأحد المقبل.

واستثنى القرار المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول، والذين سيتمكنون من العودة قبل منتصف ليل يوم الأحد، مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 490 ألفًا و464 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 1208 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 470 ألفًا و328 حالة.

وسجَّلت السعودية 16 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7848 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 12.288 حالة، من بينها 1374 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 18.070.785 جرعة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين يعد أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.