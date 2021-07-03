السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى يعلن تدمير هدف جوى معاد أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي في اليمن  تدمير هدف جوي معاد أطلقه الحوثيون تجاه المملكة.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أضاف التحالف أن كفاءة القوات المشتركة للتحالف أحبطت عملا عدائيا وشيكا.
 

وكان التحالف قد أعلن  أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف العربي إلى استمرار محاولات جماعة أنصار الله تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين و التعامل مع التهديد الوشيك.

 

وشدد  في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه السعودية.

 

و أ شار التحالف في بيان له إلى أن "مجموع ما تم اعتراضه و تدميره السبت، بلغ 17 طائرة مسيرة مفخخة حوثية".


وأكد التحالف أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "إجراءات شاملة من أجل حماية المدنيين و التعامل مع التهديد الوشيك".

 

 فيما قال  المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع،  إن الجماعة نفذت فجر السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2k"، وذلك "ردا على تصعيد العدوان و حصاره المتواصل".

 

وفي مايو الماضي قام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر، و قال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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