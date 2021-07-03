جنوب أفريقيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت جنوب أفريقيا تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وذلك مع اندلاع موجة ثالثة من الوباء في البلاد.

وتسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة المسجلة بالمرض في زيادة الضغط على المستشفيات بما يفوق طاقتها خاصة في مدينة جوهانسبرج الرئيسية، فيما يكافح العاملون في المجال الطبي لإيجاد أسرة كافية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وسجلت جنوب أفريقيا إجمالي إصابات يزيد قليلا عن مليوني إصابة، وأكثر من 60 ألف وفاة وفقا للبيانات الحكومية، فيما تلقى اللقاح 3.3 مليون شخص بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان