السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة مواطن أوكرانى عقب تلقيه لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت الخدمة الصحفية لدى وزارة الصحة الأوكرانية عن وفاة رجل عمره 47 عاما في منطقة فينيتسا، بعد ساعات قليلة من تطعيمه بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا.

 

وجاء في بيان الخدمة: "تم تسجيل وفاة رجل عمره 47 عاما عقب تلقيه جرعة اللقاح، حيث أجرى فريق متنقل التطعيم ضد كورونا. المريض اشتكى من الغثيان وفقدان الوعي، وتم استدعاء المساعدة الطبية الطارئة على الفور، وجرى نقله إلى العناية المركزة، ومع الأسف أعلن الأطباء عن وفاته".

 

وأضافت: "يلاحظ أنه خلال الساعة الأولى بعد التطعيم، لم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية لللقاح".

 

وتابعت: "وفقا لإدارة الصحة في منطقة فينيتسا، تم تطعيم الرجل بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"، كما تم تطعيم خمسة أشخاص آخرين بنفس اللقاح".

 

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابسات الوفاة.

 

وعلى صعيد آخر، وجد باحثون أن لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 يزيد من فرصة الإصابة بمرض دم نادر، يعرف بنقص الصفيحات الخثارية المصحوب بطفح أرجواني (TTP)، وفقا لما أعلنه مركز شامير الطبي في البلاد.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، مرض نقص الصفيحات الخثارية المصحوب بطفح أرجواني (TTP) هو مرض مناعي ذاتي شديد يسبب تكوين جلطات دموية في العديد من أعضاء الجسم. ومن أعراضه الضعف والتعب والاضطرابات العصبية والنزيف وألم الصدر.

 

وقد أدى التشخيص المبكر والعلاجات الحديثة إلى زيادة فرص تعافي المريض من 10 بالمائة في الماضي إلى 80 بالمائة حاليا.

 

وتزايدت المخاوف بشأن وجود صلة محتملة بين مرض (TTP) ولقاح كوفيد-19 بعد زيادة معدل الإصابة بمرض الدم في إسرائيل، من حالتين أو ثلاث حالات سنويا إلى أربع حالات في شهر واحد.

 

ووفقا للمركز الطبي، وجد الباحثون لاحقا صلة زمنية بين التلقيح وظهور أعراض المرض.

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وائل لطفي

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