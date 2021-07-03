الخطوط الجوية البريطانية تسير رحلتين يوميا إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تسيير رحلتين يوميًا على لمدينة القاهرة، وفقًا لما أعلنه موقع "بركينج ترافل نيوز" العالمي، والمعني بأخبار السفر والطيران.



ووفقًا للموقع سوف تبدأ الخطوط الجوية البريطانية في تشغيل رحلة يومية ثانية من مطار لندن إلى القاهرة، حيث ستعمل الخدمة الجديدة سبعة أيام في الأسبوع اعتبارًا من 31 أكتوبر ، استكمالًا للجدول اليومي الحالي للقاهرة.

وقال نيل تشيرنوف، مدير الشبكة والتحالفات في الخطوط الجوية البريطانية: "تحظى خطتنا من لندن إلى القاهرة بشعبية خاصة بين أولئك الذين يزورون الأصدقاء والأقارب حول العالم ، وهو أمر نعلم أنه أكثر أهمية من أي وقت مضى للعديد من عملائنا".

وتابع: "يوفر الجدول الجديد أيضًا المزيد من الخيارات للاتصال بشبكة الخطوط الجوية البريطانية عبر المحيط الأطلسي، مما يمكننا من جمع المزيد من الأشخاص معًا".

وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بالعملاء على متن الطائرة الذين سيختبرون أيضًا مرافقنا ذات المستوى العالمي في Heathrow Terminal 5. وستعمل الخدمة على أسطول إيرباص قصير المدى للخطوط الجوية البريطانية".

وفي سياق متصل، أشاد موقع "تايمز ترافل" العالمي المعني بالسفر والسياحة، بفكرة تلقي لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR)، معتبرًا الخطوة بأنها تقلل من متاعب السفر، وتساعد المسافرين الذين تم تطعيمهم على القدوم إلى البلاد بسهولة، مما يسهم في جذب المزيد من السياح لزيارة البلاد.

ووصف الموقع، في تقرير، مصر بأنها "وجهة سياحية رئيسية يأتي السياح إليها من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أهراماتها وعجائب العالم القديم".

وأضاف: مصر هي أحدث دولة تسمح للمسافرين الملقحين بالدخول دون إجراء اختبار الـ"PCR"؛ حيث تقوم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بتحديث بروتوكولات السفر الخاصة بها منذ أن أصبح التطعيم إلزاميًا في جميع أنحاء العالم.