السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: غالبية الأمريكيين قلقون بشأن قوانين الانتخابات

الانتخابات
الانتخابات

 أظهر استطلاع حديث أن غالبية الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد بشأن القوانين التي تفرض قيودا على التصويت في الانتخابات.


وأشار الاستطلاع، الذي أجرته الإذاعة الأمريكية (إن بي آر) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأخرى، إلى أن 67% من الأمريكيين، من بينهم أغلبية من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، يرون أن الديمقراطية الأمريكية مهددة، في الوقت الراهن، بالخطر.


وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت، الخميس، القوانين التي تفرض قيودا على التصويت، والتي تم تمريرها من قبل المجلس التشريعي لولاية أريزونا، وكانت نتيجة التصويت أن أغلبية قضاة المحكمة "ستة قضاة" أيدوا تلك القوانين مقابل 3 قضاة عارضوها.


ومن شأن هذا الحكم القضائي وضع صعوبات أمام وزارة العدل الأمريكية؛ للطعن على قوانين التصويت الجديدة في سائر الولايات الأمريكية.


يذكر أن أحد هذه القوانين يفرض على الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي يعيشون فيها، فيما يحظر قانون آخر قيام طرف ثالث بجمع أصوات ناخبين غائبين ووضعها في صناديق الاقتراع؛ بسبب صعوبة سفر بعض الناخبين إلى مراكز التصويت.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أنه "يدرس بقوة" إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2024.


وأضاف كروزـ الذي خسر في انتخابات 2016 أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات، أن تجربته قبل 5 سنوات لخوض المعركة الانتخابية كانت الأكثر إمتاعا له في حياته.


يشار إلى أن كروزـ الذي يمثل ولاية تكساس بالكونجرسـ كان هو أول مرشح رئاسي جمهوري في انتخابات عام 2016، لكنه في نهاية المطاف واجه 17 مرشحا، من بينهم المرشح آنذاك دونالد ترامب رجل الأعمال الذي كان يوصف بقطب العقارات و أحد مشاهير المجتمع الأمريكي.

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