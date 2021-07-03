السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يعلن فرض عقوبات إضافية على القادة العسكريين فى ميانمار

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،  تجميد ممتلكات 22 شخصا من الشخصيات القيادية في ميانمار (بورما سابقا)؛ بسبب ما وصفته بحملة العنف الوحشي من جانب النظام العسكري الحاكم في تلك الدولة.


وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي- في بيان، اليوم: إن هذا الإجراء، الذي نفذته وزارة الخزانة الأمريكية، يختص بنحو 7 من الأعضاء البارزين في الحكومة العسكرية وفي الإدارة، إلى جانب أفراد عائلات 15 شخصا آخر ممن خضعوا سابقا لإجراءات مماثلة.


وأضاف أن وزارة التجارة الأمريكية من جانبها أضافت شركة (وانباو) للتعدين في المناجم وشركتين أخريين تابعتين لها، لقائمة عقوباتها بسبب ما وصفه بلينكن بـ "انتهاك تلك الكيانات للحقوق العمالية والإنسانية في المناجم التي تعمل بها تلك الشركات".


وقال الوزير الأمريكي إن هذه الإجراءات تؤكد أن بلاده ستواصل فرض تدابير إضافية ضد القادة العسكريين في ميانمار، حتى يتم العودة للديمقراطية هناك، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بالجهود الرامية إلى محاسبة هؤلاء القادة عما ارتكبوه من مخالفات.

 

وفى وقت سابق من اليوم، وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه سيتوجه إلى إيطاليا وفرنسا الأسبوع المقبل فى زيارة لتنسيق الجهود والتعاون.

 

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، جولته الأوروبية التي يستهلها بزيارة ألمانيا ويجري خلالها مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا والعلاقات عبر الأطلسي.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يناقش المسؤولون الثلاثة سبل التعافي من جائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ ومواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.


وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شارك في مؤتمر برلين الثاني حول السلام والاستقرار في ليبيا الذي يبدأ أعماله اليوم في برلين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر.


وعقب زيارته إلى برلين يغادر وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس وروما مع جدول أعمال مثقل، على أن ينهي جولته في 29 يونيو في مدينة ماتيرا الإيطالية بلقاء مع وزراء خارجية القوى العالمية الرئيسية الأعضاء في مجموعة العشرين.

العسكري على الحكومة مخالفات امريكية خزانة لقاء وزير الخارجية وزارة الخارجية خارجي واشنطن وزير الخارجية الامريكي الخزانة الامريكية وزارة الخزانة الأمريكية وزارة الخارجية الامريكية فرض عقوبات الامريكية القادة العسكريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى ضمور العضلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي