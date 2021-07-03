بلينكن يعلن فرض عقوبات إضافية على القادة العسكريين فى ميانمار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تجميد ممتلكات 22 شخصا من الشخصيات القيادية في ميانمار (بورما سابقا)؛ بسبب ما وصفته بحملة العنف الوحشي من جانب النظام العسكري الحاكم في تلك الدولة.



وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي- في بيان، اليوم: إن هذا الإجراء، الذي نفذته وزارة الخزانة الأمريكية، يختص بنحو 7 من الأعضاء البارزين في الحكومة العسكرية وفي الإدارة، إلى جانب أفراد عائلات 15 شخصا آخر ممن خضعوا سابقا لإجراءات مماثلة.



وأضاف أن وزارة التجارة الأمريكية من جانبها أضافت شركة (وانباو) للتعدين في المناجم وشركتين أخريين تابعتين لها، لقائمة عقوباتها بسبب ما وصفه بلينكن بـ "انتهاك تلك الكيانات للحقوق العمالية والإنسانية في المناجم التي تعمل بها تلك الشركات".



وقال الوزير الأمريكي إن هذه الإجراءات تؤكد أن بلاده ستواصل فرض تدابير إضافية ضد القادة العسكريين في ميانمار، حتى يتم العودة للديمقراطية هناك، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بالجهود الرامية إلى محاسبة هؤلاء القادة عما ارتكبوه من مخالفات.

وفى وقت سابق من اليوم، وخلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألمانى، قال وزير الخارجية الأمريكى إنه سيتوجه إلى إيطاليا وفرنسا الأسبوع المقبل فى زيارة لتنسيق الجهود والتعاون.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، جولته الأوروبية التي يستهلها بزيارة ألمانيا ويجري خلالها مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا والعلاقات عبر الأطلسي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يناقش المسؤولون الثلاثة سبل التعافي من جائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ ومواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.



وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي شارك في مؤتمر برلين الثاني حول السلام والاستقرار في ليبيا الذي يبدأ أعماله اليوم في برلين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر.



وعقب زيارته إلى برلين يغادر وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس وروما مع جدول أعمال مثقل، على أن ينهي جولته في 29 يونيو في مدينة ماتيرا الإيطالية بلقاء مع وزراء خارجية القوى العالمية الرئيسية الأعضاء في مجموعة العشرين.