السيناتور الأمريكى تيد كروز يدرس بقوة خوض انتخابات 2024 الرئاسية

أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أنه "يدرس بقوة" إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2024.



وأضاف كروزـ الذي خسر في انتخابات 2016 أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات، أن تجربته قبل 5 سنوات لخوض المعركة الانتخابية كانت الأكثر إمتاعا له في حياته.



يشار إلى أن كروزـ الذي يمثل ولاية تكساس بالكونجرس كان هو أول مرشح رئاسي جمهوري في انتخابات عام 2016، لكنه في نهاية المطاف واجه 17 مرشحا، من بينهم المرشح آنذاك دونالد ترامب رجل الأعمال الذي كان يوصف بقطب العقارات و أحد مشاهير المجتمع الأمريكي.



ورغم أن كروز تمتع بمركز قوي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن ترامب تمكن من حشد تأييد أقوى من الحزب ليصبح المرشح الرئيسي في ذلك الوقت، لينسحب كروز من السباق في شهر مايو من عام 2016، بعد أن خسر في الاقتراع التمهيدي للحزب أمام ترامب في ولاية إنديانا.

وعلى صعيد آخر، أدرجت الخارجية الأمريكية مساعدين رئاسيين وقضاة ومسؤولين كبارا من 3 دول في أمريكا الوسطى على قائمة "الفساد وعرقلة العدالة وتقويض الديمقراطية".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، فقد تم وضع ما يسمى بـ"قائمة إنغل" بموجب قانون قدمه العضو في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، و أقره الكونجرس في ديسمبر الماضي، وطلب من وزارة الخارجية أن تعد في غضون 180 يوما قائمة بالعناصر "الفاسدة" في دول "المثلث الشمالي" الذي يضم السلفادور وهندوراس وغواتيمالا.

واشتملت القائمة على أسماء 7 من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في السلفادور، بمن فيهم رولاندو كاسترو وزير العمل في حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة، ووزير العدل والأمن السابق روخيليو ريفاس.