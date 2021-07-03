مناقشة وتوقيع رواية «مواسم العشق والثورة» بمكتبة مصر الجديدة.. الإثنين

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة٬ بمقرها الكائن في هليوبوليس٬ في الخامسة من مساء بعد غد الإثنين٬ لقاء مفتوح لمناقشة رواية "مواسم العشق والثورة"٬ للكاتبة المحررة بالتليفزيون المصري دينا عاصم٬ وهي أولى تجاربها الروائية.

وقد صدرت رواية "مواسم العشق والثورة" مطلع العام الجاري٬ عن دار نشر شعلة الإبداع، وتشارك بها الكاتبة دينا عاصم في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين٬ والمقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس ويستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

وعن رواية "مواسم العشق والثورة" للكاتبة دينا عاصم٬ يقول الناقد أحمد الشدوي: الرواية نجحت لدرجة كبيرة في لفت النظر إلى رمزية معينة، وهي تأسيس العلاقات السلوكية على أسس غير سليمة، منها ادعاءات دور الضحية، ثم كشف الملابسات. ذكرني هذا برواية الرمز المفقود لدان براون.

وركزت الرواية على الاتجاهات في الذهن الفردي والجمعي، ونجحت إلى حد ما في ربط الاتجاه بين الثورة الداخلية للأبطال في قصص عشقهم، وبين الثورة الكبرى في ميدان التحرير، وأن الاتجاه في الذهن الفردي هو تأسيس للاتجاه في الذهن الجمعي، ولهذا كانت النتائج واحدة.

حاولت الرواية أن تتخلص من ثيمات الرواية العربية في شكلها القديم، الحنين إلى الماضي والافتتان بالغرب والخضوع له، وحين حدثت المدافعة تبين أن المجتمع لم يتخلص بعد من التأسيس لانطلاقة أفضل، ولذا سقط العشاق، وضاع جهود المجتمع المأزوم في ميدان التحرير.

واستطاعت الرواية أن تخرج عن تقوقع صراع العشق بين طبقة الفقراء والأغنياء، وخلقت من أبطالها مجتمعًا طبقيًا واحدًا، دون أن يكون ذلك محور العمل، بل كان المحور هو ذلك المنولوج النفسي والفلسفي تأسيسا ونهاية.

وتدور أحداث رواية "مواسم العشق والثورة" للكاتبة دينا عاصم٬ حول طبيبة تقع في حب أحد الأساتذة بجامعتها وتصر على الزواج به مستلهمة قصة حياة والدتها المتوفاة مع والدها الأستاذ الجامعي ولكنها تفاجأ بطباعه وعلاقاته المتشعبة وميله للعنف وتعاني كثيرا حتى يتم الطلاق وتقع فريسة المرض النفسي ولكنها تتعافى وتواصل حياتها مع ابنها في بيت والدها لتقع مرة اخرى في غرام احد زملائها وهو طبيب متزوج من سيدة أعمال تكبره في السن ويتزوجان سرا لتعقد ضدهما مؤامرات من عدة أطراف للايقاع بهما واجبارهما على الطلاق وسط أحداث سريعة متلاحقة لتنتهي نهاية غير متوقعة.

تبقى الإشارة إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة٬ مؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر الثقافة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات وزيادة الوعي.

