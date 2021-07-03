السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق.. قتلى وجرحى جراء هجوم لـ«داعش» فى الأنبار

هجوم داعش
هجوم داعش

أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع قتلى وجرحى جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.


وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إن "خلايا داعش أقدمت على شن هجوما من 5 محاور ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الأنبار، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين" ، مشيرا إلى أن هناك استنفارا أمنيا.

 

وعلى صعيد آخر  أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 7 إرهابيين ينتمون لعصابات تنظيم "داعش" في كركوك والموصل.


وذكرت الوزارة، في بيانها، الذي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الأهداف الإرهابية في محافظة كركوك، ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر ينتمون لعصابات تنظيم داعش الإرهابي".


وأشارت إلى أن "الإرهابيين عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية، واشتركوا في عمليات إرهابية حسبما أفادت معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم في وقت سابق من العناصر الإرهابية"، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين وإحالتهم إلى القضاء.


"وفي مدينة الموصل الواقعة شمال العراق، أعلنت الداخلية أن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى"، ألقى القبض على الإرهابي (ف.م.ج.ع.)، والذي كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الحسبة" خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد.


وأشارت إلى أن "الإرهابي قد جرى القبض عليه في منطقة (شقق الحدباء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

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