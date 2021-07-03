تخصيص 500 ألف يورو لتمويل المحكمة الدولية فى لبنان

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تخصيص مبلغ 500 ألف يورو كـ"هبة" لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وأصدرت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بيانًا، مساء اليوم، أشارت فيه إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبرًا عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ 500 ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدة أن المبلغ عبارة عن "هبة" ستخصص لهذا الهدف، وهو ما يعني أنها ليست ضمن حصة لبنان.

وأضافت المديرية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب كان قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مرارًا منذ بداية العام الحالي عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة.

وأوضحت أن تسديد هذه "الهبة" للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد آلغت الشهر الماضي انطلاق محاكمة أحد المدانين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تمر بها، كما حذرت المحكمة من أنها قد تضطر لإيقاف مهامها في ظل نقص التمويل.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد طالب الحكومة اللبنانية الشهر الماضي بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وعلى صعيد آخر ، قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن، إنه تم تسجيل 9 إصابات وافدة من متحور (دلتا) من فيروس كورونا بلبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف «حسن»- في تصريحات، اليوم- أنه ما زالت جهود الوزارة منكبة لتخفيض الإصابات واحتوائها، مناشدا الجميع المشاركة في المسؤولية للحفاظ على ما تم إنجازه فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجبة على الجميع.

كان «حسن» قد أعلن في تصريحات سابقة اليوم عن وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور (دلتا) الجديد من فيروس كورونا.