تعرف على إصدارات منشورات الجمل بمعرض الكتاب

تشارك منشورات الجمل ضمن مشاركات دور النشر العربية٬ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس٬ وتستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري٬ بمجموعة كبيرة من أحدث الكتب والروايات المؤلفة والمترجمة إلى اللغة العربية٬ والصادرة حديثا عن المؤسسة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ــ النسخة العربية لكتاب "الزمن المختوم.. حالة الركود في العالم الإسلامي

الكتاب من تأليف دان دينر وترجمة كلا من: حسام الدين جمال بدر٬ وسيد سعيد رحماني. يهدف هذا الكتاب إلى المساهمة في فهم العالم الإسلامي بالمعنى الدقيق من جهة ظروف وملابسات أزمته، ويقصد بالفهم هنا أن يكون على مستويين من الإدراك : مستوى التقمص والمستوى التحليلي، وليس في هذا تعارض؛ لا سيما أن التقمص يعد سبيلاً من سبل المعرفة؛ وعلى هذا النحو تأخذ الأبواب الستة للكتاب القارئ عبر الأزمنة إلى شتى المسائل، التي تعد ذات أهمية خاصة للقضايا الحالية في العالم الإسلامي وفي المنطقة العربية.



ــ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية

الكتاب من تأليف جرلوف فان فلوتن.. عالج المؤلف في كتابه ناحية من نواحي التاريخ الإسلامي قلما سبقه إليها أحد من المستشرقين. ولا غرو فقد أمدنا بطائفة قيمة من المواضيع الجديرة بالبحث في تاريخ الدولة الأموية، من ذلك ما كتبه عن الخراج، وحالة الموالى السياسية والاجتماعية وسياسية عمر بن عبد العزيز نحوهم وأثرها، ثم عن الثورات التي أذكى نارها الخوارج، كما أفرد بابا مطولاً عن الشيعة وعقائدها وطوائفها المختلفة وعن غيرها من الفرق الدينية كالخرمية والرواندية وبين إلى أى حد استفاد العباسيون من قيام هذه الطوائف المخلتفة في نشر دعوتهم في العراق ثم في خراسان.

وقد فطن المؤلف إلى ما لم يفطن إليه غيره من المؤرخين من أسباب سقوط الأمويين فأفرد باباً طويلاً تكلم فيه عن العقائد غير الإسلامية التى أخذها المسلمون عن المسيحية واليهودية وغيرهما من العقائد الفارسية القديمة وهو ما يسميه علماء المسلمين الإسرائيليات.

ــ ثقافة الالتباس .. نحو تاريخ آخر للإسلام

يُعد هذا الكتاب للباحث توماس باور٬ بصفة خاصة تاريخاً لقطوف من حضارة الإسلام. ويهتم من ناحية بالعالم الإسلامي الكلاسيكي المكتوب بالعربية من مصر حتى إيران في الفترة الممتدة من ٩٠٠م تقريباً حتى ١٥٠٠م، ومن ناحية أخرى بالحداثة في كلا القرنين الأخيرين، في هذا الإطار يوضح الكتاب كيف أن مجالات الحق والدين، واللغة والأدب، والتصورات حول السياسة والجنس، والسلوكيات تجاه الغرباء في العصر الكلاسيكي، كان يسودها القبول الرصين للتنوع وتعدد المعنى، ناهيك عن السعادة الغامرة بها. هذا التسامح الكبير مع التعدد تلاشى مرة أخرى تاركاً الساحة لعدم تسامح مع التعدد الذي أصبح في يومنا هذا هائلاً.

ــ "أشرطة تسجيل صدام" من تأليف كيفين أم وودز

هذا كتاب يحتوي على تفريغ للأشرطة السرية للجلسات التي كان يعقدها صدام حسين مع أعضاء حزبه، عثرت عليها القوات الأميركية أثناء احتلال بغداد عام 2003، وتم فرزها بشكل دقيق من قبل جهات أميركية، حيث تولاها معهد التحليلات الدفاعية للتسجيلات الصوتية بإشراف نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية.أعده 3 من المختصين؛ كيفن إم وودز، ديفيد دي بالكي، مارك آي ستاوت، وبلغ عدد صفحاته أكثر من 600 صفحة تضم آلاف الساعات من التسجيلات الهاتفية والمؤتمرات السرية.



الكتاب ينقسم إلى فصول مختلفة، الحرب مع إيران، والعلاقات الأمرثكية – العراقية، الغزو، وفي الفصل الأخير احتلال العراق.

ــ كتاب "جنرالات صدام" من ترجمة علي عبد الأمير صالح

يجمع الكتاب شهادات من كبار القادة العسكريين في الجيش العراقي الصدّامي، عن تركيبة ذلك الجيش من الداخل، وعما جرى في تلك الحرب المدمّرة بين دولتَي التسلط الديكتاتوري الشمولي، البعثية الصدّاميّة والإسلامية الخمينية.



وتنطوي روايات الجنرالات العراقيين عن الحرب على مقولة أساسية لابستها: ضرورة الحرب استجابة لـ"جنون عظمة" صدام حسين وآية الله خميني، لإرساء جبروت تسلّطهما الشمولي في العراق وإيران، في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية التي جعلها سلك رجال الدين الشيعة الخمينيين مطيّة دموية لسلطانهم، ولتصديرها الى البلدان المجاورة، وخصوصا العراق ولبنان.



ــ رباعية "مقبرة الكتب المنسية"

وتضم رباعية الكاتب والقاص الإسباني٬ كارلوس زافون، والذي رحل قبل عام، ذاعت شهرته وجابت الآفاق، مع إصدار رباعية مقبرة الكتب المنسية وهي: ظل الريح٬ متاهة الأرواح٬ سجين السماء٬ ولعبة الملاك. وقد ترجمت رباعية "مقبرة الكتب المنسية" إلى عشرات اللغات، وباعت ملايين النسخ.

كان خبر رحيله مفاجئا وحزينا لدى عشاقه وقرائه، الذين استمتعوا بكتاباته، ومغامرات أبطاله وشخصياته المميزة.

يشار إلى أن الرباعية صدرت حديثا عن دار الجمل، الأعمال القصصية الكاملة للكاتب، تحت عنوان؛ "مدينة من بخار"، من ترجمة المترجم السوري معاوية عبدالمجيد.