تقرير الوظائف وتأجيل اجتماع أوبك يدفعان بالنفط والذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية

تقرير الوظائف وتأجيل اجتماع أوبك+ يدفعان بالنفط والذهب و"وول ستريت" لتسجيل مكاسب أسبوعية

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات والأسبوع على ارتفاع بدعم صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الذي أظهر ارتفاعًا أعلى من المتوقع في نمو الوظائف الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي، إذ رفعت الشركات، التي تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والخدمات في ظل توافر طفرة في الطلب، الأجور وقدمت حوافز لاستقطاب الملايين من الأمريكيين المترددين في العودة مجددًا إلى القوة العاملة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، في تقريرها للتوظيف الصادر في وقت سابق من اليوم، تسجيل الوظائف المتاحة رقمًا قياسيًا عند 9.3 مليون، وارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية بنحو 850 ألفا خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 583 ألفا في الشهر السابق له، وزاد معدل البطالة إلى 5.9% مقابل 5.8% في مايو.



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، في ختام التعاملات، بمقدار 165 نقطة، بما نسبته 0.5%، لتتداول عند مستوى 34798 نقطة، لتتجاوز بذلك أعلى إغلاق لها سابقًا في 7 مايو الماضي عند مستوى 34777.76 نقطة.



وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 33 نقطة، بما نسبته 0.8%، ليُغلق بالقرب من 4353 نقطة، وعزز مؤشر "ناسداك" من مكاسبه في الجلسة السابقة بإضافة 120 نقطة، ما نسبتها 0.81%، لتُنهي التعاملات بالقرب من مستوى 14642 نقطة.



وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، وربح مؤشر "ناسداك" ما نسبته 2%.



وفي أسواق المعادن، حقق المعدن النفيس ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم والأسبوع، حيث صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 6.50 دولار، بما نسبته 0.4%، لتُنهي الجلسة اليومية عند مستوى 1783.30 دولار للأوقية الواحدة، وهو ما يمثل أعى تسوية لأكثر العقود الآجلة نشاطًا منذ 23 يونيو.



وبحسب بيانات "فاكتست" لنظم البحوث، فقد سجل المعدن النفيس بإغلاقه على ارتفاع اليوم الجمعة صعودها الثالث على التوالي، لتتطابق مع أطول سلسلة مكاسب سجلتها خلال فترة ماضية انتهت في 26 مايو الماضي.



وسجلت التعاملات الفورية ارتفاعًا بمقدار 4.71 دولار، بنسبة 0.27%، لُتنهي التعاملات عند مستوى 1781.31 دولار للأوقية.



وخلال الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 3% لتُحقق بذلك ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



ويتوقع بعض المحللين أن سبائك الذهب حظيت بالدعم خلال الجلسات الماضية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن متغير دلتا، والذي أصبح يُعيق الانتعاش الاقتصادي في عدد من البلدان.



ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بمقدار 40 سنتًا، بما نسبته 1.5%، لُتنهي التعاملات عند مستوى 26.49 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.6%.



وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين تسليم أكتوبر 6.80 دولار، بما نسبته 0.6%، لتُنهي التعاملات عند مستوى 1087.7 دولار للأوقية، لكنها انخفضت بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، وصعدت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم أغسطس بمقدار 23.60 دولار، بما نسبته 0.73%، لتُغلق عند مستوى 2792 دولار للأوقية، لتُعزز بذلك مكاسبها الأسبوعية بنسبة 5.9%.



وعلى صعيد تعاملات المعدن الأسود، تباينت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت خلال التعاملات اليومية لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بدعم تأجيل وزراء تحالف "أوبك+" اجتماعهم اليوم الجمعة وسط خلافات حول وتيرة زيادة إنتاج النفط بداية من شهر أغسطس المقبل، وفي حال لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق، فإن ذلك يعزز احتمالية ارتفاع أسعار الخام.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 34 سنتًا، بما نسبته 0.34%، لتُنهي التعاملات عند مستوى 76.18 دولار للبرميل، لتُسجل بذلك مكاسب أسبوعية تقارب 1%.



يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس انخفاضًا بنحو 14 سنتًا، بما نسبته 0.19%، لتُنهي التعاملات عند مستوى 75.10 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تُقارب 1.5%.