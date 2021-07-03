«نساء وراء الجدران» أحدث إصدارات سلسلة حكايات مصر للكاتب إيهاب الحضرى

صدر اليوم من سلسلة آفاق عالمية ديوان "المرأةُ، التّعبُ، أشجارُ الحَوْر" للشَّاعرة المكسيكيَّة لبنانيَّة الأصول، جانيت لوزانو كلاريوند (تشيهواهوا- المكسيك1949 ) ترجمه عن الإسبانية جعفر العلونى وتقديم أدونيس.

ويقول أدونيس عن الترجمة "عرف جعفر العَلّونيّ كيف يقرأ هذا الشعر ــ اللقاء، وكيف يحتضنه فيما ينقله من سرير لغته ــ الأمّ، الأسبانيّة، إلى سرير شقيقتها في الشّعر: العربيّة وهو، في ذلك يعرف أنّ ترجمة الشعر عبورٌ خَطِرٌ لحفرة الانهدام الكبرى بين لغة ولغة. خصوصاً أنّ مترجِمَ الشعر يترجمُ ذاتَه فيما يترجمُ شعرَ الآخر، مُعطِياً للقارىء في الضفّة الثانية ــ لغةِ الاستقبال، أجنحةً يطير بها إلى الضفّة الأولى، لغة الإرسال".

وسوف يجد زائر المعرض الإصدرات الأخرى من سلسلة آفاق عالمية والتى صدرت عام 2021، وبالإضافة إلى أنتولجيا المسرح الفرنسي الحديث ترجمة د. ماري إلياس.

كتاب "أشهر الرسائل العالمية" ترجمة محمد بدران – "الطاعون" تأليف ألبير كامى وترجمة كوثر عبد السلام ومراجعة دكتور محمد القصاص، كتاب "مسرحيات من تراث المسرح الإنجليزى" ترجمة إبراهيم رمزى تحقيق ودراسة نجوى عانوس. " السماء كلها لي " قصائد مترجمة عن الإنجليزية لشعراء معاصرون ترجمة فاطمة ناعوت ، تقديم د. ماهر شفيق فريد – كتاب" قصيدة النثر" سوزان برنار ترجمة رواية صادق تقديم رفعت سلام، " مختارات من قصص آنا ماريا ماتوتي" ترجمة نجوى عنتر مراجعة هيام عبدة، وكتاب "حكايات كانتربري" من تاريخ الأوئبة – جفري تشوسر ترجمة وتقديم د. مجدى وهبة ود. عبد الحميد يونس ورواية "ممر إلي الهند" لفورستر وترجمة راشدة رجب – كتاب " نظرية الدراما وتحليلها تأليف مانفريد فيستر –ترجمة أحمد عبد الفتاح ومراجعة د. علا عادل .

كما أعلن مدير النشر العام بالهيئة٬ الشاعر جرجس شكري٬ عن توافر٬ خمسون عنواناً من روائع المسرح العالمى٬ نشرتها الهيئة علي مدى السنوات الثلاث الماضية بعضها مازال متاحاً في المعرض ومنها مركب بلا صياد تأليف: أليخاندرو كاسونا ترجمة: د.محمود علي مكي. الأشجار تموت واقفة تأليف: أليخاندرو كاسونا ترجمة: د.محمود علي مكي. بيت برناردا ألبا تأليف: فيديريكو غارثيا لوركا ترجمة: د.محمود علي مكي.

هي وعشاقها تأليف: فريدريش دورينمات ترجمة: أنيس منصور. أمير الأراضي البور تأليف: ماكس فريش ترجمة: أنيس منصور. زيارة السيدة العجوز تأليف: فريدريش دورينمات ترجمة: د.مصطفى ماهر . نزوة العاشق .. والشركاء تأليف: ي. ف. جوته ترجمة: د.مصطفى ماهر. بيدرمن ومشعلو الحرائق تأليف: ماكس فريش ترجمة: د.مصطفى ماهر. كاسبار تأليف: بيتر هاندكه ترجمة: د.مصطفى ماهر. مينافون بارنهلم تأليف: جوتهولد إفرايم ليسنغ ترجمة: د.مصطفى ماهر. بيكيت أو شرف الله تأليف: جان أنوي ترجمة: سعد مكاوي. القرد الكثيف الشعر تأليف: يوجين أونيل ترجمة: جلال العشري. الإله الكبير براون تأليف: يوجين أونيل ترجمة: جلال العشري. عندما تعمى البصيرة أو مالاتستا تأليف: هنري دي مونترلان ترجمة: وحيد النقاش. سيرانو دي برجراك تأليف: أدمون روستان ترجمة: عباس حافظ. بلياس وميليزاند تأليف: موريس ماترلنك ترجمة: د.محمد غنيمي هلال. بينيلوبي تأليف: سومرست موم ترجمة: مفيد الشوباشي. الجنوب تأليف: جوليان جرين ترجمة: عبد الفتاح الديدي. جونو والطاووس تأليف: شون أوكاسي ترجمة: د.علي جمال الدين عزت. ديدري فتاة الأحزان تأليف: جون ميلنجتون سينج ترجمة: د.علي جمال الدين عزت.

السيد بونتيلا وتابعه ماتى تأليف: برتولد بريخت ترجمة: د.عبد الغفار مكاوي. الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكولوس تأليف: برتولد بريخت ترجمة: د.عبد الغفار مكاوي. أوبرا ماهاجوني تأليف: برتولد بريخت ترجمة: د.عبد الغفار مكاوي. ثلاث مسرحيات تأليف: جورج بوشنر ترجمة: د.عبد الغفار مكاوي. تاسو تأليف: ي. ف. جوته ترجمة: د.عبد الغفار مكاوي.

كما صدر اليوم أيضا من سلسلة حكايات مصر وفي معرض الكتاب كتاب "نساء وراء الجدران" السيرة المجهولة لمنشآت "حواء"٬ لزميل الكاتب الصحفي إيهاب الحضري. والكتاب جزء من الوجدان المصري من تاريخ مصر من خلال عمارة النساء في مصر .

حكايات كانتربري