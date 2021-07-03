وفيات موجة الحر فى بريتش كولومبيا بكندا تتجاوز 486 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكندية وفاة أكثر من 486 حالة مفاجئة؛ نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تضرب حاليًا مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.



وارتبطت موجة الحر المدمرة التي ضربت شمال غرب المحيط الهادئ خلال الأيام الخمسة الماضية بارتفاع ضخم في حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة.



وارتفع عدد الوفيات من سكان المقاطعة فجأة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.



وقالت ليزا لابوانت، رئيسة قسم الطب الشرعي في بريتش كولومبيا للصحفيين: "بصراحة، لقد أُخذنا على حين غرة، أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن يكون الكثير منا قد أساء فهم الخطر الشديد".



وتتعرض حكومة المقاطعة لانتقادات شديدة لعدم تعاملها مع الطقس القاسي كحالة طارئة، ويتعرض رئيس الوزراء في المقاطعة، جون هورجان، لانتقادات شديدة بسبب تعليقاته على الضحايا.



ونُسبت ثلاث وفيات فقط إلى ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 2010 ومايو 2021.



وأكدت لابوانت أن "الكثير من الوفيات لم يتم إدخالها في النظام، نحن نعلم أن العدد الرسمي لدينا أقل، وأعتقد أن العديد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في الأيام الأخيرة ستكون مرتبطة بالتعرض للحرارة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات للتأكد من سبب الوفاة".

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من احتمال ارتفاع متوسط حرارة الأرض 3.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الجاري، وتدعو إلى التحرك من أجل وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض.



ونشر تقرير يجمع خلاصة النتائج العلمية لدراسات منظمة الأرصاد الجوية العالمية ومجموعات أخرى، يوم الأحد، لإطلاع قمة التحرك من أجل المناخ التي ستعقد في اليوم التالي في نيويورك.



وذكر التقرير، أن متوسط درجة الحرارة للمدة من عام 2015 إلى 2019 يقدر بأنه أعلى بـ0.2 درجة مئوية مقارنة بالخمسة أعوام السابقة، وأعلى بـ1.1 درجة مقارنة بالمدة ما قبل الصناعية الممتدة من عام 1850 إلى عام 1900.