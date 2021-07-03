«الصحة اللبنانية»: تسجيل 9 إصابات وافدة بمتحور دلتا

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن، إنه تم تسجيل 9 إصابات وافدة من متحور (دلتا) من فيروس كورونا بلبنان، خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف حسن- في تصريحات، اليوم- أنه ما زالت جهود الوزارة منكبة لتخفيض الإصابات واحتوائها، مناشدا الجميع المشاركة في المسؤولية للحفاظ على ما تم إنجازه فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجبة على الجميع.



وكان حمد قد أعلن في تصريحات سابقة اليوم عن وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور (دلتا) الجديد من فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية: أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.