الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبى

أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (كرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن موسكو مستعدة لاستئناف حوار شامل مع الاتحاد الأوروبي.



وأوضح الكرملين أن الجانبين اتفقا -خلال محادثة هاتفية- على أن بناء علاقات بناءة ويمكن التنبؤ بها بين روسيا والاتحاد الأوروبي والعودة إلى الحوار الطبيعي القائم على الثقة، سيسهل حل مشكلات مثل الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب الدولي والرعاية الصحية والمناخ وتسوية النزاعات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وقال الكرملين إن بوتين شدد على أن "روسيا مستعدة لذلك إذا أظهر الاتحاد الأوروبي مصلحة حقيقية متبادلة"، وإن الكرملين أن الرئيسين ركزا على "مشاكل الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".



وبحسب الكرملين، ناقش بوتين وماكرون العلاقات الثنائية.. وقال الكرملين: "ناقش الجانبان بالتفصيل مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي الفرنسي في الشئون الدولية.. كما ناقش الرئيسان الروسي و الفرنسي قضايا التعاون الثنائي، في المقام الأول في المجال التجاري والاقتصادي، وكذلك في قطاع الطاقة و في مجال التعاون الثقافي و الإنساني".

كما أطلع بوتين ماكرون على نتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف يوم 16 يونيو الماضي.

وأعار الرئيسان "اهتماما خاصا لقضايا الاستقرار والأمن في أوروبا"، وتبادلا الآراء حول آفاق تطوير العلاقات بين روسيا و الاتحاد الأوروبي، حيث جرى التأكيد على ضرورة "حل القضايا الملحة مثل الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب الدولي والرعاية الصحية و المناخ و تسوية النزاعات الإقليمية، ما من شأنه أن يسهم في خلق علاقات بناءة وقابلة للتنبؤ بمآلها بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والعودة إلى الحوار الطبيعي المبني على الاحترام المتبادل".

وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لذلك إذا كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي بذلك".