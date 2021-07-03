«السياحة» تطالب الشركات بتحرى الدقة عند الإدلاء ببيانات الأفواج السياحية

طالبت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة بضرورة تحرى الدقة فى كتابة البيانات الخاصة بالرحلات لاستخراج التصاريح الخاصة للأفواج السياحية، وذلك لتنفيذ برامج الشركات السياحية بصورة عامة والرحلات الاختيارية بصورة خاصة لما لها من أهمية في صناعة السياحة، وتأثيرها على سمعة مصر السياحية.

وأشارت الوزارة، فى منشورها إلى غرفة شركات السياحة، إلى أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام بعض الشركات بالبيانات المدرجة بطلب شركة السياحة المقدم لاستخراج التصاريح الخاصة بمرور الأفواج السياحية، حيث تبين اختلاف بين البيانات المدرجة في الطلب عن التنفيذ الفعلي من حيث إعداد السائحين- تغيير المركبة - اسم السائق الاساسي أو الإحتياطي - خط السير - جنسيات السائحين ، وغيرها من البيانات اللازمة لاستخراج التصاريح.

وأوضحت أن هناك متابعة دورية لضوابط تنفيذ تصاريح مرور الأفواج السياحية بمختلف المحافظات (الأقصر – أسوان - جنوب سيناء – البحر الأحمر) لإصدار واعتماد تلك التصاريح متمثلة في قطاع شرطة السياحة، مكاتب وزارة السياحة بالمحافظات و أفرع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالمحافظات.

وشددت الوزارة على الشركات بضرورة الالتزام التام بأن يكون التطبيق الفعلي للرحلات المخطر عنها مـطـابـق تماما للبيانات المخطر بها بالتصريح وكذلك الالتزام بكافة الاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن، حيث ستتخذ الوزارة لإجراءات القانونية الـصـارمـة نحو الشركات التي سوف يتبين مخالفتها.

يشار إلى إيمان مساعد، وزير السياحة والآثار لقطاع الرقابة على شركات السياحة قد طالبت من الشركات بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك في أعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد، كما يتم إخطار الشركات السياحية بالحد الأدنى لأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمد من وزارة السياحة والآثار وتشغيلات وسائل النقل السياحي داخل وخارج المحافظات السياحية.