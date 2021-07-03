السبت 03 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 7 معايير لاختيار قرى «حياة كريمة».. و8 فئات مستهدفة

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة معايير لاختيار  قرى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التنمية المحلية.

معايير اختيار قرى «حياة كريمة»

وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن أهم هذه المعايير هي:

1- ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي.

2- ضعف شبكات المياه.

3- انخفاض نسبة التعليم.

4- ارتفاع كثافة فصول المدارس.

5- الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

6- سوء أحوال شبكات الطرق.

7- ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
 

محاور مبادرة «حياة كريمة»


وأشارت مؤسسة "حياة كريمة" إلى أنه توجد عدة محاور للمبادرة وهي:
 

1- سكن كريم لرفع كفاءة «منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل».
 

2- بنية تحتية، وتضمن مشروعات «متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى».
 

3- خدمات طبية لبناء مستشفيات، ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، وإطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية «سماعات، ونظارات، وكراسي متحركة، وعكازات»، وخلافه.
 

4- خدمات تعليمية لبناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.
 

5- تمكين اقتصادي لتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ومجمعات صناعية وحرفية، وتوفير فرص عمل.
 

6- تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية من خلال تدخلات اجتماعية، تشمل بناء وتأهيل الإنسان، وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية، وتوفير سلات غذائية مدعمة وتوزيعها.

بالإضافة إلى زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية، وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.

7- تدخلات بيئية كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

 

الفئات المستهدفة من «حياة كريمة»

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الفئات المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" تشمل:

1- الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة.

2- الشباب القادر على العمل.

3- الأيتام والأطفال.

4- كبار السن.

5- النساء المُعيلات والمطلقات.

6- الأشخاص ذوي الهمم.

7- المتطوعين.

التضامن الاجتماعي حياة كريمه قوافل طبية توفير فرص عمل قرى حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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