الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو سوهاج» تشيد بنهضة القطاع الزراعى

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالنهضة التنموية التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، ولاسيما في محافظات الصعيد.

وأضاف «الشندويلي» في تصريح لـ«الدستور» أن القطاع الزراعي كان يعانى كثيرًا من الإهمال ونقص التمويل المصرفي الخاص بالمزارعين والفلاحين، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري خلال جائحة فيروس كورونا وإطلاق المبادرات التشجيعية للقطاع الزراعي والمزارعين.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا جدًا، وأهم تلك التطورات هو المشروعات الزراعية باستصلاح الـ 1.5 مليون فدان، و تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان الصوب الزراعية بإنتاج يعادل مليون فدان، مؤكدًا أن المواطن حصد نتائج تلك المشروعات وذلك من خلال الاستقرار في الأسعار خلال جائحة كورونا.

مستثمرو سوهاج القطاع الزراعي محمود الشندويلي فيروس كورونا محافظات الصعيد الصادرات المصرية

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