لمواجهة مصاريف التعليم والجنازات.. «التضامن» تعلن شروط الحصول على المساعدات الضمانية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المساعدات الضمانية الاستثنائية هي مساعدات مالية تصرف دفعة واحدة للأفراد​ والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة مثل (مواجهة مصاريف التعليم، والجنازة، والوضع حتى الطفل الثاني من الأحياء، واستخراج الأوراق الثبوتية، والحالات الطارئة الملحة، وتنمية موارد الأسرة من تدريب وإقامة​ مشروع صغير إنتاجي أو خدمي).​



أما عن شروط الحصول على المساعدات، أكدت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم تقديم طلب للحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

ويشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبناؤهم في المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

أما عن إجراءات الحصول على المساعدات هي:

​يقدم طلب الحصول على المساعدة على (طلب الحصول على خدمة) بعد استيفاء بياناته بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، مرفقًا به المستندات المؤيدة.



المستندات المطلوبة:

- بطاقات الرقم القومي

– مستندات تثبت درجة القرابة والدخل

– مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة



وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه في إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على مساعدات شهرية ضمانية ميدانيًا، وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة".

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن أعلنت أن المعاشات الضمانية هي مساعدات شهرية تقدم لحوالي 399 ألف أسرة، وتبلغ موازنة الضمان الاجتماعي حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021.

وأوضحت أنها دعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ويتم حاليًا مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي، ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء، والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيه 2017.