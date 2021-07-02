الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: مصر خالية من «متحور دلتا».. ولسنا بعيدين عن الإصابة به

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر خالية من متحور دلتا حتى آخر تحليل جيني يوم الثلاثاء الماضى فى معامل وزارة الصحة والجامعات، لافتة إلى أننا لسنا بعيد عن الإصابة بدلتا.

وأوضحت أن التأخير يجعلنا نستكشف تجارب دول العالم فى التعامل مع سلالة دلتا وعلاقته باللقاحات والأدوية، والوقوف على  كافة الدراسات ومتابعة التسلسل الجيني.

وأكدت أن هناك إجراءات مشددة بالمطارات لمنع دخول سلالات متحورة، لافتة إلى أن سلالة دلتا تختلف عن باقى السلالات في أنها سريعة الانتشار فقط. 

وأعلنت الوزيرة انكسار الموجة الثالثة وهي أقل أرقام منذ سبتمبر ٢٠٢٠، ومن بينها انخفاض أعداد المصابين بالأسرة الداخلية والتنفس الصناعى، كما أنه تم الإبقاء على مستشفى عزل واحدة فقط فى كل محافظة. 

وقالت إنه حتى لو تعرضنا لموجة رابعة تكون أقل فى الوفيات بفضل التطعيمات، وستكون حماية للمجتمع المصرى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، الخميس، قد أعلنت أمس، عن خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212059  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 281524 من ضمنهم 212059 حالة تم شفاؤها، و 16194 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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