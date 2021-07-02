«مستقبل وطن» ينظم صالونا سياسيا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، صالونا سياسيا تحت شعار “صالون ٣٠ يونيو.. ثقافة تبني وعيًا”، بقصر ثقافة الزقازيق.

وشارك في الصالون كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سكينة سلامة، والنائب محمود مسلم، وعدد من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية.

وجاء ذلك بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، حيث سيتم تسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد ٧ سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "رشاد" إن معركة الوعي من اهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية وقد حققت فيه نجاحات بالغة النظير في مواجهة دعاة التطرف والارهاب وجميع التنظيمات التي تعمل ضد ارادة المصريين.

وأضاف رشاد، خلال كلمته بالصالون، أن ثورة ٣٠ يونيو يوم سيظل محفورا في تاريخ الأمة المصرية، حيث كانت النور الذي أنار الظلام لتبدأ معه مسيرة التنمية والبناء والنهضة، مشددًا على ضرورة ايماننا بالاستمرار في تعزيز معركة الوعي وتعريف الناس بالانجازات التنموية التي تمت خلال ٧ سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن صالون اليوم ليس فقط احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية ولكنه ايضاح للإنجازات وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة بمؤسساتها العظيمة واقتصادها القوي وشعبها المتحدي العازم على تحقيق تطلعاته وطموحاته خلف قيادته السياسية المخلصة.

وفي نهاية اللقاء أهدى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، درع حزب مستقبل وطن، للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومحافظ الشرقية ممدوح غراب تكريمًا لجهودهما.