90 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى ثانى أيامه

شهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٩٠ ألف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التي حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم الثاني للمعرض ورغم بدء فتح الأبواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرًا، إلا أنه شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، الأمر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

وأضاف أن الجمهور انتظر في الخيام والبرجولات التي أعدت للانتظار تفاديًا للتكدس الجماهيري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها، حقيقة ما تم تداوله اليوم على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن غلق جناح بسور الأزبكية نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصريين والعرب والتى بلغ عددها 50 ألف كتاب.

وأكدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه حدث بالأمس الخميس الأول من يوليو 2021 أول أيام فتح أبواب المعرض للجمهور، أن أبلغت شرطة المصنفات الفنية عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية (مكتبة محمد إبراهيم) متهم فى قضية متداولة حاليًا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة واتضح من خلال التحقيق أن الجناح ليس باسمه ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير، وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الازبكية، أولاهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيًا.