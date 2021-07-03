السبت 03 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر: استمرار صرف معاشات يوليو رغم العطلة الرسمية

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر يوليو، لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات احترازية مشددة وفقا لتوجيهات توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الخميس، وذلك عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني خلال فترة لعطلة الرسمية.

 

وأعلن البنك عن أنه تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد البنك أنه تم إصدر تعليماته لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددًا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

من جهة أخرى، أكدت نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك قام بدور فعال في مجال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء، كما تم ضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه، مقابل 16.118 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية.

وزيرة التضامن رؤية مصر 2030 التضامن الاجتماعي فيروس كورونا ماكينات الصرف الآلي فيروس كورونا المستجد

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