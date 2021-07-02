تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، حيث كشفت الحسابات الفلكية، عن أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 3:17 ص بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة اليوم التالي ليوم الرؤية الموافق 10 يوليو، حيث يولد الهلال الجديد بعد غروب الشمس يوم الجمعة 9 يوليو 2021 الموافق 29 من ذي القعدة «يوم الرؤية» فى جميع أنحاء العالم.

البحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021

أكدت البحوث الفلكية أن يوم 10 يوليو 2021 هو المتم لشهر ذي القعدة حيث يوافق يوم 30 من الشهر الهجري، وتكون أول أيام شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبذلك فإن موعد وقفة عرفات سيكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، ويوم 20 يوليو هو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 فلكيًا.

وقالت البحوث الفلكية في بيان لها، إن غروب القمر يوم الرؤية فى السعودية بمكة المكرمة قبل غروب الشمس بست عشر دقيقة بينما يكون فى القاهرة بإحدي عشرة دقيقة وكذلك باقى محافظات مصر حيث يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس هذا اليوم بمدد يتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، وبمدد يتراوح بين 4 لـ 35 دقيقة فى المدن العربية والإسلامية الأخرى.

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تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2021.. تصل لـ 9 أيام

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية تفاصيل إجازة عيد الأضحى لهذا العام خلال الأيام القلية القادمة، حيث تشهد الإجازة هذا العام تداخل إجازة ثورة 23 يوليو ضمن إجازة العيد الكبير الذى تصل إجازته لـ 5 أيام بالإضافة لأيام العطلة الأسبوعية.

تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 19 يوليو وفقًا لحسابات البحوث الفلكية، ويكون يوم 20 يوليو هو موعد أول أيام عيد الأضحى، وتستمر الإجازة ليوم 23 يوليو الموافق رابع أيام العيد، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بمنح العاملين فى الدولة والقطاع الخاص إجازة تعويضية عن يوم إجازة ثورة 23 يوليو، حيث لم تكشف الحكومة المصرية حتى الآن عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى وموعد بداية الإجازة.

الإجازات المتبقية فى 2021 بعد عيد الأضحى

عيد رأس السنة الهجرية الموافق 9 أغسطس عيد نصر أكتوبر المجيد الموافق 6 أكتوبر المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر

تناولنا فى هذا التقرير موعد أول أيام عيد الأضحى وفقًا لحسابات البحوث الفلكية، وتفاصيل إجازة العيد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.