وزير الأوقاف يؤدى مناسك العمرة.. ويتضرع من الحرم المكى: «اللهم أكرم من أكرم بيتك» (فيديو)

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مناسك العمرة، بصحبة الوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية للمملكة التي بدأها فجر الخميس؛ لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الشئون الإسلامية.

وضم وفد وزير الأوقاف كلًا من الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ورافقهم خلال أداء مناسك العمرة وفد من وزارة الشئون الإسلامية السعودية.

وحصل "الدستور"، على مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة، وهو يتضرع للمولى عز وجل من داخل الحرم المكي لشريف، قائلًا: "اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة.. وأكرم كل من زاره حاجًا أو معتمرًا طائفًا أو مصليًا أو راكعًا أو ذاكرًا، اللهم لا تحرمنا فضل هذا البيت ما أحييتنا، اللهم زده أمنًا وفضلًا وسعة وزده إعمارًا يا رب العالمين. اللهم أكرم من أكرم بيتك".

ويواصل وزير الأوقاف المصري زيارته للمملكة التي تستمر عدة أيام وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

وسلّم وزير الأوقاف، درع الأوقاف المصرية إلى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نظير جهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية والاعتدال وشجاعته في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشئون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية في مجالات الشئون الإسلامية، وأقيم اليوم الخميس في فندق الريتز كارلتون بجدة.

من جانبه عبّر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته وفخره بهذا التكريم من معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، واصفًا التقدير والإهداء بغير المستغرب على أهل مصر الذين عرفوا بالكرم والعطاء، سائلًا الله للمملكة ولجمهورية مصر العربية الرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.