الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يؤدى مناسك العمرة.. ويتضرع من الحرم المكى: «اللهم أكرم من أكرم بيتك» (فيديو)

وزيرالأوقاف
وزيرالأوقاف

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مناسك العمرة، بصحبة الوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية للمملكة التي بدأها فجر الخميس؛ لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الشئون الإسلامية.

وضم وفد وزير الأوقاف كلًا من الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ورافقهم خلال أداء مناسك العمرة وفد من وزارة الشئون الإسلامية السعودية.

وحصل "الدستور"، على مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة، وهو يتضرع للمولى عز وجل من داخل الحرم المكي لشريف، قائلًا: "اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة.. وأكرم كل من زاره حاجًا أو معتمرًا طائفًا أو مصليًا أو راكعًا أو ذاكرًا، اللهم لا تحرمنا فضل هذا البيت ما أحييتنا، اللهم زده أمنًا وفضلًا وسعة وزده إعمارًا يا رب العالمين. اللهم أكرم من أكرم بيتك".

ويواصل وزير الأوقاف المصري زيارته للمملكة التي تستمر عدة أيام وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

وسلّم وزير الأوقاف، درع الأوقاف المصرية إلى  وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد،  نظير جهوده في تجديد فهم الخطاب الديني ونشر الوسطية والاعتدال وشجاعته في التصدي  للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشئون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية في مجالات الشئون الإسلامية، وأقيم اليوم الخميس في فندق الريتز كارلتون بجدة.

من جانبه عبّر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته وفخره بهذا التكريم من معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، واصفًا التقدير والإهداء بغير المستغرب على أهل مصر الذين عرفوا بالكرم والعطاء، سائلًا الله للمملكة ولجمهورية مصر العربية الرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

وزيرالأوقاف وزير الشؤون الإسلامية أداء العمرة السعودية الحرم المكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة فى واقعة «فتاة الفستان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي