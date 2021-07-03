مطار مطروح يستقبل خامس طائرة شارتر على متنها 124 سائحا

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، اليوم الجمعة، خامس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مرسى مطروح تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان.

وأوضح أن عدد من الفنادق الكبرى بالمحافظة استقبل السائحين عقب وصولهم، وذلك في إطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك استمرارا لتدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السباحية العالمية.

وكانت أنات بسانو رومانية الجنسية قالت، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إنها سعيدة بجولتها السياحية داخل محافظة مطروح، حيث قامت بزيارة مدينة العلمين ومدينة سيوة واستقبلها أطفال واحة سيوة بالزي الرسمي للمدينة هي وباقي الوفد السياحي خلال زيارتهم للمحافظة.

وأوضحت أنها استمتعت بالجولة السياحية التي تم تنظيمها داخل مدينة مرسى مطروح مرددة "أتمنى أزور محافظة مطروح مرة أخرى".

وأضاف حسين هارون، مدير شركة ترافكو للسياحة بمطروح والمرافق للوفد السياحي القادم من دولة رومانيا، خلال حديثة لـ"الدستور، إنه كان هناك تعاون بين جميع الأجهزة داخل محافظة مطروح لاستقبال أول طائرة شارتر وعلى متنها 29 أجنبيا من دولة رومانيا.

وأكد على أن الوفد السياحي الروماني كان سعيدا بالاستقبال الحافل بمحافظة مطروح تحت قيادة قائد الإقليم اللواء خالد شعيب، مشيرا إلى أنه بدأ من شهر يونيو ستستقبل المحافظة عددا من الرحلات من دولة رومانيا للاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية داخل محافظة مطروح.



وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإثنين الماضي، أول طائرة شارتر من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا pcr وإجراءات الوصول.

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي