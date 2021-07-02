مطار دوسلدورف الدولى يحتفل بوصول أولى رحلات مصر للطيران

احتفل مطار دوسلدورف الدولي، اليوم الجمعة، بوصول أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى مدينة دوسلدورف، في أول رحلة لها بعد فترة توقف، ضمن الخطوط التي تسيرها مصر للطيران إلى المدن الألمانية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وحرصت سلطات مطار دوسلدورف الدولي، على تدشين احتفالية للركاب القادمين على متن الرحلة التي سيرتها مصر للطيران بأحدث طائراتها من A320 Neo، حيث تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، تعبيرًا عن الترحاب والاحتفال بوصول أول رحلة.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة مصر للطيران، الأولى رقمMS733 إلى مطار دوسلدورف أقلعت صباح اليوم، الجمعة من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، بأحدث طائراتنا من طراز A320 Neo، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شروط السفر إلى مصر

تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرًا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة دوسلدورف الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

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