منة فضالي بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير (صور)

كشفت الفنانة منة فضالي عن أحدث جلسة تصوير لها علي يد المصور الشهير محمد الكشكي، وذلك من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت منة بفستان باللون الأخضر، كغير عادتها بظهورها بملابس مختلفة وخاصة “الكاجوال”، وأيضاً بعيدة عن التي ظهرت بها مؤخراً بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة وجذابة من أمام شاطئ البحر، والتي نالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي الفنانة.

وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مشاركتها في مسلسل "بنت القبايل" مع الفنانة حنان مطاوع في أول بطولة لها، وهو العمل الذي تكشف في قصته عن رحيل التي تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب أخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبأه عليها.

والمسلسل بطولة عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع ، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، ويناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في شكل دراما صعيدية.

وتنتظر منة فضالي عرض مسلسل “مقابلة مع السيد أدم”، والذي صورته خارج مصر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب وتدور أحداثه في إطار تشويقي واستكمالا للجزء الأول يسعى الدكتور آدم لكشف المتسبب الحقيقي في خطف ووفاة ابنته حياة واﻻنتقام منه، بينما يحاول المقدم ورد كشف غموض سلسلة من الجرائم المتتالية.

ومسلسل مقابلة مع السيد آدم من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة غسان مسعود، منة فضالي، محمد الأحمد، السدير مسعود، وغيرهم من النجوم.

منة فضالي

منة فضالي