محافظ قنا يكشف حقيقة احتياج مستشفى نقادة المركزى لأجهزة غسيل كلوى

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان بقنا كشفت عن قيام شاب خارج على القانون بإدعاء كذبًا احتياج مستشفى نقادة المركزي لأجهزة غسيل كلوي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جمع تبرعات طائلة للنصب على المواطنين.



من جانبه قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، في بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، أن مستشفى نقادة المركزي بها وحدة غسيل كلوي تضم ١٩ جهازا للغسيل الكلوي تعمل بكفاءة عالية، وتستقبل ٦٤ مريضًا يوميًا.

وأضاف تواضروس، أن مديرية الصحة بقنا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذا الشاب، محذرا المواطنين من التبرع لمستشفيات الصحة عبر صفحات السوشيال ميديا والكيانات الوهمية.

كان قد افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، قسم الحروق بمستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسنى حسيب مدير فرع بنك مصر بقنا، والدكتور علي غويل عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور حجاجي منصور مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعه جنوب الوادي، والعاملين ببنك مصر فرع قنا.

وأوضح محافظ قنا أن قسم علاج الحروق يضم قسم داخلي مكون من 8 آسرة منها 6 آسرة بقسم العناية المركزة كل سرير مزود بجهاز مونتير وجهاز تنفس صناعي، و2 سرير بوحدة العزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات بسرير واحد مخصصة للحروق بنظام الكبسولة وهي غرفة مجهزة بجدران وأرضيات مضادة للبكتيريا والميكروبات، ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقييم، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.



وأشار الداودي إلى أن قسم الحروق سوف يستقبل المرضى من اليوم بشكل تجريبي، وسيعمل بكامل طاقته خلال ثلاثة أشهر، كما وعد محافظ قنا بتذليل أي عقبات أمام فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى، مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم على أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

من جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الجامعة مهتمة بتطوير جميع الأقسام داخل المستشفى، خاصة القطاع الطبي على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المواطن القنائي، مؤكدا على أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات الطبية، ونفقات العلاج والأدوية، والتعليم الطبي، مشيرًا إلى أن افتتاح وحدة الحروق يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.