الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ترودو»: سيتم تطعيم جميع المؤهلين فى كندا بنهاية الصيف

جستن ترودو،
جستن ترودو،

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا تسير على الطريق الصحيح لتحصين كل شخص مؤهل بشكل كامل ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية الصيف، مشيرًا إلى أنه حتى يتم تحصين حوالي 80 في المائة من الأشخاص تمامًا، ستظل البلاد معرضة لخطر الإصابة.
 

وبينما كان هدف الحكومة الفيدرالية طوال حملة إطلاق اللقاح هو التطعيم الكامل لجميع الكنديين المؤهلين بحلول نهاية سبتمبر، قال ترودو إن البلاد "على المسار الصحيح" لتجاوز ذلك الجدول الزمني. وتتوقع الحكومة الفيدرالية تسليم إجمالي 68 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية شهر يوليو.
 

وقال ترودو: "هذا كافٍ من الناحية الحسابية لكل شخص في كندا للحصول على جرعتين، لكننا نعلم على سبيل المثال أن التباعد بين الجرعات يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الأولى الآن أو قبل بضعة أيام، لن يكونوا مؤهلين حتى وقت لاحق في الصيف للحصول على جرعتهم الثانية ونحن بحاجة إلى مواصلة اتباع العلم".
 

وحتى الآن، تلقى أكثر من 77 في المائة من الكنديين المؤهلين جرعتهم الأولى، وتم تطعيم أكثر من 36 في المائة من السكان المؤهلين بشكل كامل، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.


من جانبه، قال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم إن كندا "على المسار الصحيح لإنهاء هذا الوباء"، لكنه أشار إلى الارتفاع الحالي في الإصابات الجديدة في يوكون باعتباره تحذيرًا لما يمكن أن يحدث. وأوضح: "أكثر من 70% من سكان يوكون تلقوا التطعيم الكامل، وهم يواجهون الآن أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة التي تعرضوا لها منذ بداية الوباء".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

بعد مصرع شخص وإصابة 26 في حادث.. أول فيديو لتوقف طريق «الإسماعيلية - السويس»

محمد الباز: السيسى سيفتتح أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي