إصابة 3 أشخاص بينهم طفل فى سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة الشمعدان بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم، أسفر عن إصابة شخصين من سكان العقار، وطفل أثناء مروره أسفل العقار.



وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى أنه وفقًا للإشارة الواردة من غرفه عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة الشمعدان على السكة الحديد أمام مسجد الإسراء والمعراج، كلفت الدكتوره ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة العجمي و مدير إدارة العجمي والاخصائيين الاجتماعيين بالمتابعة.

وأفاد الفريق بأن العقار مكون من دور أرضي و2 علوي وبه 3 أسر وتم سقوط بلكونة بشخصين وإصابتهم بكسر بالضلوع، وكسر بالذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام وإصابة طفل من المارين بالشارع إصابات خفيفة.

وجار متابعة حالة المصابين بالمستشفى، وتم عمل حواجز حديدية للعقار عن طريق قسم الشرطة التابع له.



وشهدت منطقة الدخيلة الجبل، أول أمس سقوط عقار قديم مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع، و مكون من طابق أرض وثلاثة طوابق علوية.

وأسفر انهيار العقار عن ارتفعت عن وفاة 5 اشخاص و4 مصابين، بعدما انتشلت فرق الإنقاذ جثتين جديدتين اليوم الجمعة، نتيجة أعمال البحث المتواصلة من قوات الحماية المدنية بالمعدات اليدوية، وذلك لصعوبة دخول المعدات الثقيلة لموقع الانهيار.

وكانت قد استخرجت قوات الحماية المدنية شخصين من تحت الأنقاض على قيد الحياة، بينهما سيدة مسنة بعد قضاء عدة ساعات اسفل ركام انهيار العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن مفقودين اسفل عقار الدخيلة المنهار الاربعاء الماضي، بعد وارتفاع حصيلة الضحايا اليوم، لـ5 حالات وفاة بينهما رجلان وثلاث سيدات فضلا عن 4 إصابات يتلقون العلاج بالمستشفيات.

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