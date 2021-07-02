الغرف التجارية تشيد بتعطيل قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة

أشاد فتحي الطحاوي عضو الغرف التجارية، بتعطيل قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة وتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الآثار الناتجة عن القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي في اتجاه تنفيذ مصالح التجار والصناعة.

وأضاف «الطحاوي» في تصريحات لـ«الدستور» أن القرار سيتيح للتجار توفيق أوضاعهم وتجنب الخسائر.

وأعرب اتحاد الغرف التجارية عن سعادته بسرعة استجابة التجارة والصناعة لشكاوى مجتمع الأعمال ووقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة.

وتم تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الآثار الناتجة عن القرار بما يحقق مصلحة صغار التجار والمستهلكين.