السبت 03 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرف التجارية تشيد بتعطيل قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أشاد فتحي الطحاوي عضو الغرف التجارية، بتعطيل قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة وتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الآثار الناتجة عن القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي في اتجاه تنفيذ مصالح التجار والصناعة.

وأضاف «الطحاوي» في تصريحات لـ«الدستور» أن القرار سيتيح للتجار توفيق أوضاعهم وتجنب الخسائر.

وأعرب اتحاد الغرف التجارية عن سعادته بسرعة استجابة التجارة والصناعة لشكاوى مجتمع الأعمال ووقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة.

وتم تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الآثار الناتجة عن القرار بما يحقق مصلحة صغار التجار والمستهلكين.

الطحاوي استيراد التجارية التجار استجابة لجنة الصناعات المستهلك الصناعة التجارة المفككةوتشكيل الحكومة مصالح والصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات لمجلس الأمن فى ملف سد النهضة

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يطلقان شارة انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين

بشرى سارة من وزيرة الصحة بشأن علاج مرضى ضمور العضلات

بعد ارتفاع الحرارة لـ40.. موعد انكسار الموجة الحارة فى مصر

تفاصيل مقتل شاب على يد عائلة زوجة شقيقه بالمنوفية

حسام حبيب عن التسريب الصوتى: «البنت ساومتنى على 2 مليون جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

ماجد حبته

ماذا سيفعل مجلس الأمن؟

الحسين عبدالرازق

صورة السيد الرئيس!

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

91% من أطفال غزة يعانون صدمات نفسية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي