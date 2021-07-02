العراق والبحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث القائم بأعمال السفير العراقي لدى البحرين محمد عدنان محمود، اليوم الجمعة، مع مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه جرى خلال المقابلة بحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، والعديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب القائم بالأعمال عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الأخوية من تطور في شتى المجالات مُتمنياً للبحرين دوام الرخاء والازدهار.

من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البحرين والعراق، مشيراً إلى تطلع بلاده لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها لآفاق أوسع على كافة الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، إحباط محاولة ثانية لتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف على أحد أعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت.

وقالت الخلية- في بيان- "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط محاولة تفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة موضوعة على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أنه "تم تفكيك العبوة الناسفة والحزام الناسف من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات".

