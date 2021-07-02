أمريكا تدين القصف الحوثى لحى سكنى بمدينة مأرب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، قصف مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخين بالستين حيا سكنيا في مدينة مأرب يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عنه مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية- بحرص الحكومة اليمنية على السلام، مؤكدا أنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية سئمت وضاقت ذرعاً من الهجمات المتكررة على مأرب.

وأكد "نيد" أن مأرب باتت موطنًا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن الهجوم الحوثي يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.

وتابع: "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو ؛ لقد أودى بحياة المدنيين، بما في ذلك حياة طفل".