السبت 03 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طنطا الجامعى» يجرى جراحة نادرة باليد اليسرى لطفل عمره عامين

إجراء جراحة تحويل
إجراء جراحة تحويل السبابة إلى إبهام لطفل

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة بتحويل السبابة إلى إبهام باليد اليسري لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفى التعليمى العالمي بالجامعة.

وقال ‏الدكتور أحمد غنيم، ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الطفل "محمود" البالغ من العمر عامين ولد بأربعة أصابع في يده اليسري، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل.

وأشار رئيس الفريق الجراحي، الدكتور عبد الحكيم عزت، إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت إعادة وظائف اليد مرة أخرى من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب وتقصير الإصبع باستئصال المشطية ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية ونقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

من جانبه، قال مدير مستشفى طنطا التعليمي، الدكتور محمود سليم: "إن مثل هذه النجاحات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية".

فيما عبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها، حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعي إلى حد كبير جدًا.

ضم الفريق الطبي الدكتور عبد الحكيم عزت "رئيسا"، والدكتور مصطفى نجيب مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور محمود الرصاصى رئيس وحدة جراحة الأطفال وإصلاح الأطراف، الدكتورة ألاء ابو حجر "تخدير" ، إيمان شوقى "تعقيم"، واعتماد وحنان شاهين "تمريض".

وكرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبة الدكتور أحمدعطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة، فريقا طبيا من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة بكلية الطب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذا التكريم يأتى تقديرًا لجهودهم المبذولة فى استئصال ورم دموى نادر متشعب بالأذن والرقبة وقاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما، فى جراحة نادرة استغرقت 10 ساعات بالمجان.

شمل التكريم الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة هالة الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور حسام الصاوى أستاذ ورئيس قسم النفسية والعصبية ومدير مركز الطب النفسى، الدكتور محمود مندور، والدكتور مصطفى عمار، والدكتور أحمد الهمشري، الدكتور أيمن فؤاد، الدكتور محمد لطفي، الدكتوره رضوى عماد، الدكتورة نشوى بدوي، الدكتور الحسب عبد القادر، الدكتور محمد خضير، الدكتور حازم عبد الخالق، ومن هيئة التمريض انجى عادل ،نجلاء محمد أنور، زينب محمد إبراهيم، آلاء الشناوى، هدى عبد الصادق، راندا مجدى، دعاء الشافعى، ومقبولة عاطف.

جراحة نادرة تحويل السبابة إلى إبهام باليد اليسري لطفل عمرة عامين المستشفى التعليمى العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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