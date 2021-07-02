«الصحة العالمية»: يجب على بيونتك وفايزر وموديرنا بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، شركات بيونتك وفايزر وموديرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 في أنحاء العالم.

وقال تيدروس، اليوم الجمعة، في جنيف: "أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر وبيونتك لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع الإنتاج الجديدة".

وذكر أنه "يتم تطوير مراكز تصنيع جديدة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن إيه)، لكن ذلك يمكن أن يتسارع من جانب شركات تقوم بتبادل تكنولوجياتها ومعرفتها".

وتأتي تصريحاته حيث تبحث دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.

وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.

وذكر أنه بينما تقوم الآن حكومات هذه الدول بتقديم منح من اللقاحات، فهي ليست سوى قطرة في محيط.

كما حذر تيدروس من مخاطر سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي تتمتع بقدرة أكبر على العدوى.

وأوضح أننا "في فترة خطيرة للغاية من هذه الجائحة، لا توجد دولة على الأرض في مأمن بعد".

وقال إن الفيروس قادر على التحور في الكثير من الأماكن طالما هناك نقص في اللقاحات.

وضربت سلالة دلتا حتى الآن ما لا يقل عن 98 دولة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.