موقع المصرية للاتصالات.. موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 على موقع المصرية للاتصالات.. يتساءل كثير من المواطنين حول ميعاد فاتورة التليفون الأرضي عبر محرك البحث "جوجل"، من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

تستعرض "الدستور" في تلك السطور موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 على موقع المصرية للاتصالات.

بدء عملاء مستخدمي التليفون الأرضي من شهر يناير لشهر مارس، لجميع العملاء المحولين على نظام الاستقبال، دفع الفاتورة وسدادها، ولكن لم يعلن حتى الحين فاتورة شهر يوليو عبر موقع شركة الاتصالات، وسيتحدد قريبا موعد دفع فاتورة we خلال شهري إبريل ويوليو.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 من شركة WE:

15 يوليو 2021 موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي والتى تضم شهر إبريل ومايو ويونيو.

14 أغسطس 2021 موعد انتهاء مدة السماح للسداد

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط التليفون المنزلي للعمل بنظام الاستقبال من يوم

15 أغسطس تحويل الخط الأرضي استقبال فقط

14 سبتمبر 2021 ميعاد انتهاء الفترة المحددة للسماح باستقبال مكالمات

15 سبتمبر ميعاد رفع الخط من الخدمة للعملاء وفرض غرامة تأخير على جميع المشتركين غير المسددين الفاتورة

أماكن الدفع لفواتير التليفون الأرضي:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE

مكاتب البريد

خدمة فودافون كاش

خدمة خدماتي

ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB

خدمة سداد

خدمة فورى

خدمة أمان

خدمة مصاري

خدمة ممكن

خدمة Bee

الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة we

تعرف على كيفية الاستعلام على رابط فاتورة تليفون الأرضي الجديد

تتمكن بدءا من 15 يوليو القادم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم التليفون من خلال إدخال رقم التليفون وكود المحافظة عبر الرابط التالي: (من هنا)

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تناول فى هذا التقرير موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، وكذلك كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى وطرق دفع الفاتورة أونلاين او من خلال الذهاب لفروع الشركة المتوفرة فى عدد كبير من المناطق فى القاهرة والمحافظات.