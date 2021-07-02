16 وفاة و1895 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 360 ألفا و406 آلاف حالة.



وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1995، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1775 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 339 ألفا و604 حالات.

كورونا حول العالم

فيما أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.