الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة انهيار المبنى فى فلوريدا إلى 20 قتيلًا

مبنى فلوريدا
مبنى فلوريدا

عثر على جثتين بين أنقاض المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا الأمريكية، إحداهما لابنة عنصر في فرق الإطفاء في ميامي، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى عشرين قتيلًا فيما لا يزال 128 شخصًا في عداد المفقودين، على ما أعلنت السلطات الجمعة.


وقالت رئيسة بلدية منطقة ميامي-دايد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحفي "عثرنا على ضحيتين جديدتين مساء أمس إحداهما كانت للأسف ابنة رجل إطفاء في مدينة ميامي تبلغ من العمر سبع سنوات".
 

وقالت غداة زيارة مؤثرة للرئيس جو بايدن الذي قضى عدة ساعات مع فرق الإسعاف وعائلات الضحايا والمفقودين، إنه منذ انهيار المبنى "كانت كل الليالي صعبة على الجميع... لكن الليلة الماضية كانت خاصة. كانت مختلفة حقًا وأصعب على عناصر الإسعاف".
 

في المقابل، تراجع عدد المفقودين من 140 إلى 128 بحسب دانييلا ليفين كافا، إذ تم العثور على 188 من سكان المبنى سالمين.
 

وتوقفت عمليات البحث عن ناجين عدة ساعات الخميس، إذ كانت السلطات تخشى أن تنهار أجزاء المبنى التي لا تزال قائمة بدورها، ولم تستأنف العمليات إلا عصرًا.
 

وانهار القسم الأكبر من برج "شامبلين" المكون من 12 طابقًا والمطل على المحيط في سورفسايد قرب ميامي بيتش، في 24 يونيو قرابة الساعة 1,20 صباحا (5,20 ت غ) فيما كان السكان نائمين، في إحدى أخطر الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.
 

وأكدت السلطات وخبراء أن أسباب انهيار برج شامبلين لا تزال مجهولة. لكن تقريرًا عن حالة المبنى أشار في وقت مبكر من عام 2018 إلى وجود "أضرار هيكلية كبيرة"، وكذلك "تشققات" في السرداب، وفق وثائق نشرتها إدارة مدينة سورفسايد مساء الجمعة.

بايدن كوارث ارتفاع انهيار الأميركي والمفقودين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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