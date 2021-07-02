رئيس وزراء كوريا الجنوبية: 90% من الإصابات بمتحور «دلتا» فى العاصمة

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، كيم بو- جيوم، إن 90% من عدد الحالات الإجمالية المصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد ظهرت في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها.

وقالت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية تشهد في الوقت الحالي ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع ارتفاع مماثل في عدد الإصابات بمتحور "دلتا" الذي تم اكتشافه أولاً في الهند.

وأضافت القناة أن عدد الإصابات الإجمالية تخطى 800 شخص للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في المؤتمر إلى فرض إجراءات "فورية" لوقف انتشار الفيروس، محذراً من أن الدولة تواجه "أزمة خطيرة".

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 3 حالات وفاة إضافية مؤخراً، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024، إلى جانب حوالي 159 ألف حالة إصابة.

كورونا حول العالم

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم على مستوى العالم إعطاء إجمالي 3.1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 41.7 مليون جرعة في اليوم على أساس التقارير الواردة، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في العالم إلى 182.7 مليون حالة، والوفيات إلى 3.96 مليون شخص.