الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الكرملين: الرئيس الروسى يبحث مع نظيره الفرنسى الملفين الليبى والأوكرانى

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في أوكرانيا وليبيا وقره باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وقال الكرملين: "تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون بين روسيا وفرنسا، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".

ولفت بيان الكرملين إلى أنه "تم النظر في موضوع التسوية الليبية، حيث أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تعزيز العملية السياسية بمشاركة جميع القوى الليبية الرئيسية".

وأطلع الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ، حيث "لا تزال الأوضاع مستقرة، وإلى حد كبير بفضل حضور قوات حفظ السلام الروسية، حيث تمت تهيئة الظروف للنشاط الاقتصادي الطبيعي وإزالة العقبات أمام الروابط الاقتصادية والنقل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك ضرورة "لمشاركة أقوى للشركاء الأوروبيين، خاصة فرنسا، في حل القضايا الإنسانية للسكان في المناطق التي تضررت جراء النزاعات".

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، دعا الرئيسان إلى "تنشيط عملية التفاوض لغرض تنفيذ اتفاقيات مينسك التي كانت ولا تزال الأساس الوحيد للتسوية" في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "الرئيس الروسي أشار إلى خطوات كييف الهدامة التي تؤدي إلى إحباط الجهود المبذولة، بما فيها ضمن إطار رباعية نورماندي.. وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ السلطات الأوكرانية التزاماتها، وقبل كل شيء إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوغانسك وتحديد الصفة القانونية الخاصة لمنطقة دونباس".

كما أطلع بوتين ماكرون على نتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف يوم 16 يونيو الماضي.

وأعار الرئيسان "اهتماما خاصا لقضايا الاستقرار والأمن في أوروبا"، وتبادلا الآراء حول آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث جرى التأكيد على ضرورة "حل القضايا الملحة مثل الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب الدولي والرعاية الصحية والمناخ وتسوية النزاعات الإقليمية، ما من شأنه أن يسهم في خلق علاقات بناءة وقابلة للتنبؤ بمآلها بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والعودة إلى الحوار الطبيعي المبني على الاحترام المتبادل".

وأكد بوتين أن "روسيا مستعدة لذلك إذا كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي بذلك".

الإليزيه ماكرون إذلال بوتين لأردوغان أوكرانيا الكرملين

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